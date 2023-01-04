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Представители "Белой Руси" и Белорусского союза женщин навестили мам и малышей в 1-м роддоме Минска
Крепкого здоровья желают и нашим новогодним мамам, и их малышам. Свое 1 января в 1-м роддоме встретили сразу 6 малышей: 4 мальчика и 2 девочки. Причем многие рожать планировали в следующем месяце, но такому подарку, безусловно, обрадовались.
Первой в 5:20 свою девочку увидела Наталия Битица. Поздравить мам приехали общественные объединения страны: "Белорусский союз женщин" и "Белая Русь".
Это уже вторая девочка, которая родилась в праздник. Первая - 8 марта. Не ожидал никто, тем более что по срокам родиться должна была в феврале. Захотела поздравить меня, скажем так, на Новый год. С ребеночком, слава богу, все хорошо. Это самое главное.
То, как у нас поддерживается материнство, то, как у нас поддерживаются семьи с детьми, это, наверно, беспрецедентный случай. Как бы тяжело ни было, какие бы санкции ни вводились, социальные программы продолжают работать, их никто никогда не сворачивал и сворачивать не собирается. И бюджет, который подписан и утвержден, он тоже подтверждает, что на социалку денег никто не жалеет.
Рождение ребенка для любой семьи - это долгожданное событие. И это, конечно же, счастье. Такие традиции, как поздравлять мам и детей в роддомах, это на самом деле стало добрым делом. Это уже даже не благотворительная акция, а поистине белорусская традиция. Не только в Новый год, но и в День Независимости, на праздник города... Мы приезжаем, поздравляем, и, конечно же, стараемся никого не обидеть и не оставить без внимания.
Всего по стране свой первый Новый год встретили 110 малышей.
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