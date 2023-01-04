Представители "Белой Руси" и Белорусского союза женщин навестили мам и малышей в 1-м роддоме Минска

Рождение ребенка для любой семьи - это долгожданное событие. И это, конечно же, счастье. Такие традиции, как поздравлять мам и детей в роддомах, это на самом деле стало добрым делом. Это уже даже не благотворительная акция, а поистине белорусская традиция. Не только в Новый год, но и в День Независимости, на праздник города... Мы приезжаем, поздравляем, и, конечно же, стараемся никого не обидеть и не оставить без внимания.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации ОО "БСЖ"