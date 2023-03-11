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Представители БРСМ и "Патриоты Беларуси" возложили цветы в Александровском сквере и отправились на хоккей
Автопробег едет на хоккей! Заснеженное утро не нарушило планы представителей БРСМ и объединения "Патриоты Беларуси". Так, в Александровском сквере участники автопробега возложили цветы и почтили память тех, кто защищал и освобождал белорусскую столицу. Недолгие приготовления, фото на память и вперед.
Автоколонна, украшенная государственной символикой, флагами различных общественных объединений и предприятий, стартовала от Дома офицеров и проехала по знаковым местам Минска. Всего в колонну выстроилось более 100 машин. После автопробега участники отправились на хоккейный матч в "Олимпик-Арену" поддержать команды Брестской области и Президента Беларуси!
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