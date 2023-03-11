Представители БРСМ и "Патриоты Беларуси" возложили цветы в Александровском сквере и отправились на хоккей

Автопробег едет на хоккей! Заснеженное утро не нарушило планы представителей БРСМ и объединения "Патриоты Беларуси". Так, в Александровском сквере участники автопробега возложили цветы и почтили память тех, кто защищал и освобождал белорусскую столицу. Недолгие приготовления, фото на память и вперед.