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Представители диаспор и Белорусского союза женщин побывали на экскурсии во Дворце Независимости
Сегодня во Дворце Независимости большая составная делегация. Своим единством, несмотря на различия, она показывает важность и значимость торжества, которое мы всей страной отметим 17сентября.
На экскурсии в сердце нашей независимости Консультативный межэтнический совет при Уполномоченном по делам религий и национальностей, представители действующих в Беларуси диаспор, а также активные и талантливые участницы проекта "Ее рук дело" Белорусского союза женщин. Ольга Медведь - подробнее.
Так ярко и так поэтично во Дворце Независимости еще, пожалуй не было. Мы едины не смотря на различия - неофициальный и спонтанный лейтмотив сегодняшней экскурсии во Дворце Независимости. Аутентично, тепло и с большой любовью, несмотря на распри стран на мировой арене. Корейцы и цыгане, евреи и поляки, русские и украинцы - здесь нет места геополитической вражде, что сегодня навязывается в мире, а лишь добрососедские и дружественные отношения
Нас очень будоражит и волнует эта геополитическая ситуация, которая вокруг нашей страны, но я всегда повторяю слова нашего президента Александра Лукашенко. Политиков много, сегодня они есть, завтра нет - мы не должны ссорить народы. И все-таки мы должны дружить, жить мирно, потому что мир - это самое главное, что может быть в 21 веке. Поэтому мы, этнические украинцы, на благо нашей родины созидаем и творим здесь, сохраняя свою историю, сохраняя свою культуру, сохраняя свои традиции
Конечно, залы впечатляют. Кто-то узнает интерьеры больших политических решений и делает фото на память.
Другие же вспоминают, где шли переговоры с президентом их исторической родины. К посещению символа суверенитета нашей страны, да еще и в честь Дня народного единства (о чем они же и говорят своим присутствием здесь) все диаспоры подготовились ответственно - восстановили свои народные костюмы.
Мы выпустили книгу "Воины Чувашии за освобождение Беларуси". За освобождение только Беларуси погибло 5000 чувашей, 15 человек стали героями Советского Союза.
Да, в истории у нас много общего, сегодня же пишем современные страницы. Представители 156национальностей постоянно проживают на территории Беларуси. Это как люди, исторически расположившиеся на белорусских землях, так и те, кто вынуждено переехал, спасаясь от войн или стихийных катаклизмов в своих странах и обрел здесь второй дом. Ажиотаж вызвал и музей Дворца Независимости. Здесь нашлись и схожие наряды. И предметы с этническим колоритом.
Во Дворце Независимости и "Ее рук дело!". Участницы этого творческого проекта общественного объединения "Белорусский союз женщин" так же в составе экскурсионной группы. Здесь и актив, и те, кто вырос из скромного домашнего хобби, в экспонируемых мастеров. Почти три десятка работ простых, работящих белорусок теперь украшают Зал торжественных церемоний.
Выставлены две мои работы - это такие сестры, сестры печальные - это Хатынь и Дальва. Хатынь знают все, Дальву может нет, но многие - это тоже сожженная деревня, тоже в минской области, т. е она разделила судьбу Хатыни - это наша память и пока мы это помним, мы будем это предотвращать.
Проект "Ее рук дело" стартовал 17 сентября 2022 года и сегодня, грандиозный финальный аккорд ко Дню народного единства 2023 года. Многие участницы и не мечтали даже о камерной выставке для близких, что уж говорить о Дворце Независимости.
Сбылась моя мечта выставить мою работу во Дворце Независимости и ее будет видеть большое количество людей, наслаждаться и для меня это большое счастье быть полезной своей стране, своему народу.
Участниц благотворительно проекта, ведь их работы будут отданы с аукциона, а деньги пойдут на добрые дела нуждающимся, а также представителей национальных меньшинств, ждал музыкальный сюрприз в финале экскурсии. Девушек в зале торжественных церемоний отметили дипломами от БСЖ.
Кстати, не остался незамеченным и новый экспонат в коллекции Дворца Независимости по соседству с дебютными именами арт-среды. Это подарок от Президента России нашему лидеру. Шкатулку 1939 года с сюжетом "Встреча Красной Армии - братьями белорусами" Владимир Путин презентовал Александру Лукашенко во время посещения музея военно-морской славы в Кронштадте. Для белорусов ценный артефакт подчеркивает эпохальное событие - воссоединение Западной Белоруссии с БССР.
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