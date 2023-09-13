Представители диаспор и Белорусского союза женщин побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Сегодня во Дворце Независимости большая составная делегация. Своим единством, несмотря на различия, она показывает важность и значимость торжества, которое мы всей страной отметим 17сентября.

На экскурсии в сердце нашей независимости Консультативный межэтнический совет при Уполномоченном по делам религий и национальностей, представители действующих в Беларуси диаспор, а также активные и талантливые участницы проекта "Ее рук дело" Белорусского союза женщин. Ольга Медведь - подробнее.

Так ярко и так поэтично во Дворце Независимости еще, пожалуй не было. Мы едины не смотря на различия - неофициальный и спонтанный лейтмотив сегодняшней экскурсии во Дворце Независимости. Аутентично, тепло и с большой любовью, несмотря на распри стран на мировой арене. Корейцы и цыгане, евреи и поляки, русские и украинцы - здесь нет места геополитической вражде, что сегодня навязывается в мире, а лишь добрососедские и дружественные отношения



Нас очень будоражит и волнует эта геополитическая ситуация, которая вокруг нашей страны, но я всегда повторяю слова нашего президента Александра Лукашенко. Политиков много, сегодня они есть, завтра нет - мы не должны ссорить народы. И все-таки мы должны дружить, жить мирно, потому что мир - это самое главное, что может быть в 21 веке. Поэтому мы, этнические украинцы, на благо нашей родины созидаем и творим здесь, сохраняя свою историю, сохраняя свою культуру, сохраняя свои традиции Владислав Кадира, председатель белорусского общественного объединения украинцев "Ватра"



Конечно, залы впечатляют. Кто-то узнает интерьеры больших политических решений и делает фото на память.



Другие же вспоминают, где шли переговоры с президентом их исторической родины. К посещению символа суверенитета нашей страны, да еще и в честь Дня народного единства (о чем они же и говорят своим присутствием здесь) все диаспоры подготовились ответственно - восстановили свои народные костюмы.



Мы выпустили книгу "Воины Чувашии за освобождение Беларуси". За освобождение только Беларуси погибло 5000 чувашей, 15 человек стали героями Советского Союза. Геннадий Александров, председатель международного общественного объединения чувашей "АТАЛ"



Да, в истории у нас много общего, сегодня же пишем современные страницы. Представители 156национальностей постоянно проживают на территории Беларуси. Это как люди, исторически расположившиеся на белорусских землях, так и те, кто вынуждено переехал, спасаясь от войн или стихийных катаклизмов в своих странах и обрел здесь второй дом. Ажиотаж вызвал и музей Дворца Независимости. Здесь нашлись и схожие наряды. И предметы с этническим колоритом.



Во Дворце Независимости и "Ее рук дело!". Участницы этого творческого проекта общественного объединения "Белорусский союз женщин" так же в составе экскурсионной группы. Здесь и актив, и те, кто вырос из скромного домашнего хобби, в экспонируемых мастеров. Почти три десятка работ простых, работящих белорусок теперь украшают Зал торжественных церемоний.



Выставлены две мои работы - это такие сестры, сестры печальные - это Хатынь и Дальва. Хатынь знают все, Дальву может нет, но многие - это тоже сожженная деревня, тоже в минской области, т. е она разделила судьбу Хатыни - это наша память и пока мы это помним, мы будем это предотвращать. Алена Квятковская, ведущий специалист минского автомобильного завода, участница проекта "Ее рук дело"



Проект "Ее рук дело" стартовал 17 сентября 2022 года и сегодня, грандиозный финальный аккорд ко Дню народного единства 2023 года. Многие участницы и не мечтали даже о камерной выставке для близких, что уж говорить о Дворце Независимости.



Сбылась моя мечта выставить мою работу во Дворце Независимости и ее будет видеть большое количество людей, наслаждаться и для меня это большое счастье быть полезной своей стране, своему народу. Валентина Игнатенко, администратор-вахтер санатория "Машиностроитель", участница проекта "Ее рук дело"



Участниц благотворительно проекта, ведь их работы будут отданы с аукциона, а деньги пойдут на добрые дела нуждающимся, а также представителей национальных меньшинств, ждал музыкальный сюрприз в финале экскурсии. Девушек в зале торжественных церемоний отметили дипломами от БСЖ.

