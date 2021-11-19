Представители диаспор не оставляют без внимания кризис на польско-белорусской границе

Много детей, много женщин. Для меня важно, чтобы этот конфликт был как можно скорее разрешен, потому что он сложен и для Беларуси, и для Европы. Нужно понимать, что только путем диалога можно решить этот вопрос.

Елена Лазарева, председатель Союза белорусов Латвии

