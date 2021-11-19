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Представители диаспор не оставляют без внимания кризис на польско-белорусской границе
В МИД Беларуси сегодня состоялась 6-я встреча-заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. Встретились с министром руководители белорусских организаций из 14 стран мира. И говорили не только о своих идеях и предложениях.
События на границе - это тема, которая никого не оставляет равнодушным. Слово Яне Менделевой.
Представители диаспор не оставляют без внимания кризис на польско-белорусской границе. Бесчеловечная политика Польши в отношении беженцев и применение спецсредств на территории Беларуси - тема, о которой действительно невозможно молчать.
Много детей, много женщин. Для меня важно, чтобы этот конфликт был как можно скорее разрешен, потому что он сложен и для Беларуси, и для Европы. Нужно понимать, что только путем диалога можно решить этот вопрос.
Несмотря на ангажированность в западных СМИ, белорусы зарубежья прекрасно осознают, что на самом деле происходит на границе.
Виктор Бойкочев, представитель Нарвского белорусского общества "Сябры" (Эстония):
Показывают эту ситуацию с точностью до наоборот. То, что, например, в Эстонии практически то же самое показывают, но текстовка уже другая. То, что это делает Беларусь. Не Польша там с водометами, а, например, газ и прочее - это делает Беларусь.
Еще одно доказательство того, что белорусы едины, где бы не проживали. Всегда готовы отстаивать интересы своей Родины и умеют сочувствовать чужой беде.
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