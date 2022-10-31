Представители Федерации профсоюзов обсудили законопроект о ВНС с сотрудниками Минского моторного завода

В стране продолжают активно обсуждать законопроект о Всебелорусском народном собрании.



Диалоговые площадки разворачивают прямо на рабочих местах. Сегодня представители Федерации профсоюзов встретились с сотрудниками Минского моторного завода. Численность холдинга - свыше 5 тысяч человек. Среди них больше сотни молодых специалистов. Разные категории заинтересованы в том, чтобы их интересы представляли народные делегаты.



Такие диалоговые площадки - возможность не просто разъяснить пункты нового закона о ВНС, а и выслушать предложения от самих граждан.