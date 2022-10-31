ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Представители Федерации профсоюзов обсудили законопроект о ВНС с сотрудниками Минского моторного завода

В стране продолжают активно обсуждать законопроект о Всебелорусском народном собрании.

Диалоговые площадки разворачивают прямо на рабочих местах. Сегодня представители Федерации профсоюзов встретились с сотрудниками Минского моторного завода. Численность холдинга - свыше 5 тысяч человек. Среди них больше сотни молодых специалистов. Разные категории заинтересованы в том, чтобы их интересы представляли народные делегаты.

Такие диалоговые площадки - возможность не просто разъяснить пункты нового закона о ВНС, а и выслушать предложения от самих граждан.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все