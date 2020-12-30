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Представители ГАИ поздравили воспитанников социально-педагогического центра

Новогодние радость и тепло тем, кто обделен вниманием, подарили и сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района столицы. Вместе с представителями гимназии № 2 для воспитанников социально-педагогического центра подготовили театрализованное представление и приятные сюрпризы. Но самый главный подарок в эти дни для детей - внимание взрослых. В приюте теперь находятся 7 воспитанников, которые остались без опеки родителей. Приезд гостей с подарками для них всегда приятная новость.

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