Представители ГАИ поздравили воспитанников социально-педагогического центра

Новогодние радость и тепло тем, кто обделен вниманием, подарили и сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района столицы. Вместе с представителями гимназии № 2 для воспитанников социально-педагогического центра подготовили театрализованное представление и приятные сюрпризы. Но самый главный подарок в эти дни для детей - внимание взрослых. В приюте теперь находятся 7 воспитанников, которые остались без опеки родителей. Приезд гостей с подарками для них всегда приятная новость.