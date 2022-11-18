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Представители городов-побратимов из Германии: БелАЗ впечатляет мощью белорусского машиностроения
Участники 11-й встречи представителей городов-побратимов Беларуси и Германии посетили город Жодино, БелАЗ и остались очень впечатлены увиденным, сообщает БелТА.
Флагман белорусского машиностроения и уникальные инновационные машины произвели большое впечатление на немецких гостей, которые не ожидали увидеть такого масштабного производства. Они рассказали, что хорошо знают о качестве белорусской техники еще с советских времен и подчеркнули важность того, что в Беларуси не просто сохранили производство, а постоянно его модернизируют, расширяют ассортимент.
Гостям рассказали, что БелАЗ - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. География поставок этой техники включает более 80 стран мира. Грузоподъемность самого большого в мире карьерного самосвала БелАЗ-75710 - 450 т. Более 550 модификаций карьерной техники разработано для работы в разных климатических условиях. В 2023 году будет отмечаться 75 лет БелАЗа.
Гости также с интересом узнали, что в Жодино проживает много молодых людей, особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. Немецкая делегация ознакомилась с работой новой детской поликлиники, которая оснащена самым современным оборудованием.
Сравнивая медицину в Германии и Беларуси, представители немецкой делегации назвали важным наличие бесплатных медицинских услуг и отметили высокий уровень белорусского здравоохранения.
В рамках визита обсуждают и принципы народной дипломатии. Как оказалось, для многих жителей Витенберга важно в особой форме беречь память событий Второй мировой войны.
И сегодня же представители городов-побратимов из Германии ознакомились с развитием системы здравоохранения - посетили новую детскую поликлинику в Жодино. Одним из важных пунктов в программе визита стало посещение Кургана Славы, европейские гости возложили цветы у подножия монумента.
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