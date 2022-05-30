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Представители госорганов разделили последний звонок с выпускниками 22-й гимназии г. Минска
Прощальный вальс, тысячи воздушных шаров и слезы украдкой. Последние звонки прозвучали сегодня по всей стране. В столичной 22-й гимназии в этом году 11-й класс заканчивают 60 человек. Торжественная линейка как яркий праздник - на площадке возле учебного заведения изящно вальсируют, устраивают флешмобы и делятся своими эмоциями и мечтами с учителями и родителями. Выпускников пришли поддержать не только родные и друзья. По традиции радостный момент с ними разделили и представители госорганов.
Конечно, родители вспоминают свой последний звонок. Радуются за своих детей, безусловно. Так или иначе, это первый и, наверное, самый главный рубеж, который они прошли, и следующий будет более ответственный. Придется принимать решения, и результат будет зависеть от них самих. Не надо бояться того, что будет завтра. Надо с уверенностью идти вперед потому, что сегодня в нашей стране и в нашем славном городе Минске есть все для того, чтобы наша молодежь развивалась, процветала и, самое главное, на самом деле вкладывала себя на благо будущего нашей страны
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