Представители госорганов разделили последний звонок с выпускниками 22-й гимназии г. Минска

Конечно, родители вспоминают свой последний звонок. Радуются за своих детей, безусловно. Так или иначе, это первый и, наверное, самый главный рубеж, который они прошли, и следующий будет более ответственный. Придется принимать решения, и результат будет зависеть от них самих. Не надо бояться того, что будет завтра. Надо с уверенностью идти вперед потому, что сегодня в нашей стране и в нашем славном городе Минске есть все для того, чтобы наша молодежь развивалась, процветала и, самое главное, на самом деле вкладывала себя на благо будущего нашей страны

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома