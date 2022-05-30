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Представители госорганов разделили последний звонок с выпускниками 22-й гимназии г. Минска

Прощальный вальс, тысячи воздушных шаров и слезы украдкой. Последние звонки прозвучали сегодня по всей стране. В столичной 22-й гимназии в этом году 11-й класс заканчивают 60 человек. Торжественная линейка как яркий праздник - на площадке возле учебного заведения изящно вальсируют, устраивают флешмобы и делятся своими эмоциями и мечтами с учителями и родителями. Выпускников пришли поддержать не только родные и друзья. По традиции радостный момент с ними разделили и представители госорганов.

Конечно, родители вспоминают свой последний звонок. Радуются за своих детей, безусловно. Так или иначе, это первый и, наверное, самый главный рубеж, который они прошли, и следующий будет более ответственный. Придется принимать решения, и результат будет зависеть от них самих. Не надо бояться того, что будет завтра. Надо с уверенностью идти вперед потому, что сегодня в нашей стране и в нашем славном городе Минске есть все для того, чтобы наша молодежь развивалась, процветала и, самое главное, на самом деле вкладывала себя на благо будущего нашей страны
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома

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