Представители иностранной частной военной компании задержаны в Беларуси

Остановимся подробнее на теме задержания боевиков. Итак, по информации от правоохранителей, в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Группу из 32 человек задержали под Минском, еще одного - на юге страны.





Это граждане России, работавшие на частную военную компанию Вагнера, известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах. Все они - крепкие парни возрастом от 24 до 49 лет.



Детали этой истории - в следующем сюжете. Добавим только, что боевики были задержаны сегодня ночью силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Следственный комитет проводит проверку. Подробности - в нашем специальном репортаже.



Геополитика современного мира совсем недавно породила новый инструмент давления. В том числе для решения военных и политических задач. В то время как государства заботятся о боеспособности своих армий, то же самое делают и… частники. Создавая свои вооруженные формирования и работая, что называется, на заказ. В любой точке земного шара.



Частная военная компания - коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой (обороной) кого-либо и чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации.



Проще говоря, в большинстве случаев это наемники, которые участвуют в военных конфликтах. Некоторые ЧВК располагают внушительным арсеналом - вплоть до танков и бронетехники. И все это, хоть и очень дорого, но можно купить и использовать в своих целях.

В арсенале наемников - серьезная подготовка и большой опыт участия в боевых действиях. Их называют "псы войны", солдаты удачи, и они уже отметились практически во всех вооруженных конфликтах: на Балканах, Ближнем Востоке, Южной Америке и Африке. Не говоря уже о постсоветских республиках, практически каждая из которых на себе испытала, что такое давление извне и кровавые технологии революций.

В видео показаны кадры, которые сделаны камерой видеонаблюдения в столичной гостинице IBB. 25 июля в три часа ночи туда заселилась группа из 32 человек. При себе у каждого - по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана.

Приезжие ведут себя тихо и по-армейски дисциплинированно. Даже в мессенджерах все четко и по пунктам. Вот договариваются вместе пойти на ужин, вот - о времени и месте вечерней переклички, вот определяют час на обед.

Через день эти люди покинули гостиницу и переехали в санаторий в Минском районе. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Но белорусские правоохранители к тому времени уже выяснили, что это за "туристы".

По кадрам задержания видно, люди реагируют на все спокойно, можно даже сказать профессионально. Сопротивления не оказывают, ведь накопленный опыт подсказывает, что бывает, когда силы неравны.

оперативный сотрудник:

"Данное оперативное боевое мероприятие планировалось и проводилось с учетом подтвержденной оперативной информации о наличии реального опыта участия в локальных войнах и вооруженных конфликтах у подозреваемых лиц. В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности. Данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства, подлежат ответственности в соответствии с действующими нормами законодательства Республики Беларусь".

"Наш бизнес -смерть, и бизнес идет хорошо" - нашивки такого содержания говорят сами за себя. Задержанными оказались бойцы российской частной военной компании "Вагнер".

ЧВК "Вагнер" - неофициальное вооруженное формирование. Действовало на территории Украины, а затем Сирии с 2014 года. Военные подразделения ЧВК Вагнера насчитывали в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек.

Со временем ЧВК "Вагнер" укрепилась и нашла интересы на самых разных континентах. Бойцы были замечены и в Африке, и в Южной Америке. Буквально сегодня Ливия признала эту ЧВК угрозой целостности страны. Но формально такого батальона не существует. Такого подразделения не найти ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц. В формулярных списках личного состава бойцы также отсутствуют. Да и в самой России нет закона о частных военных компаниях.

Выручка самой крупной ЧВК в мире G4S составила $10,5 млрд в 2015 году. В то же время в развивающихся странах ЧВК представляют собой явление из "серой" зоны, опасно балансирующее между службой государству и статусом нелегального вооруженного формирования. Наиболее ярким примером такого отстающего развития частных военных компаний является Россия.

Что они делали в Беларуси? Зачем две сотни боевиков (а есть такая информация) прибыли в нашу страну? Очевидно, на этот вопрос ответят правоохранители. А пока только факты.