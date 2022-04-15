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Представители Исполкома СНГ высадили более 2 га деревьев в рамках акции "Неделя леса"
Представители Исполкома СНГ высадили более 2 га молодых деревьев в Жодинском лесничестве. Так, активно в эти дни в Беларуси проходит республиканская акция "Неделя леса". Трудились многонациональным коллективом полсотни представителей организации. Делянка пополнилась саженцами лиственных и хвойных пород. Акция "Неделя леса" - инициатива Минлесхоза. В этот раз она стала 15-й по счету.
Алим Джаксыбеков, замдиректора Департамента Исполнительного комитета СНГ:
Иногда хочется поменять направление деятельности, потому что мы в основном занимаемся кабинетно-бумажной работой. Поэтому с большой радостью мы приняли вот такое приглашение сегодня, и часть коллектива Исполкома СНГ приехало приложить свои усилия на улучшение жизни братской Беларуси.Халмурат Рашидов, замдиректора Департамента Исполнительного комитета СНГ:
Мы хотим поддержать добрую инициативу правительства Республики Беларусь. Мы надеемся, что эта традиция сохранится на долгие годы, и мы сумеем передать следующему поколению здоровую экологию, нашу природу и леса.Представители Исполкома СНГ ежегодно принимают участие в акции "Неделя леса". За весь период ее проведения представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана высадили уже около 30 га.
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