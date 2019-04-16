Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк "Великий камень"

Журналисты крупнейших средств массовой информации Китая прибыли в Минск, чтобы подготовить репортажи о китайско-белорусском сотрудничестве. Сегодня первый день официального пресс-тура для 20 корреспондентов, фотографов и телеоператоров. Представители популярных китайских газет "Жэньминь жибао", "Чайна дейли", а также информационного агентства "Синьхуа" в первую очередь посетили индустриальный парк "Великий камень". Журналисты интересовались, какие преференции существуют для инвесторов, какими темпами идет строительство промышленных объектов. Особую заинтересованность вызвала система "Одна станция", реализованная в парке по китайскому примеру.



Пресс-тур проходит накануне II международного форума "Один пояс и один путь". Он пройдет в конце апреля в Пекине.