Представители конфессий обратились к белорусам в канун Рождества

Один из самых обсуждаемых документов дня - Обращение о мире от четырех ведущих конфессий Беларуси. Представители католического и православного храмов, мечети и синагоги без каких-либо высокопарных слов напомнили людям о том, что объединяет каждого из нас, несмотря на вероисповедание. Многие стали забывать: Беларусь - страна толерантная. И сегодня суверенное государство делает все, чтобы поддержать конфессиональный мир. Особенно в преддверии Рождества Христова важно сохранять семейные и простые человеческие ценности. Детали документа - в материале Лидии Заблоцкой.

Беларусь - многоконфессиональная страна

Беларусь всегда была не только геополитическим и культурным мостом между Востоком и Западом. Именно эта территория - толерантный эпицентр. Здесь всегда мирно и с полным уважением друг к другу уживалось несколько конфессий. Причем культовые заведения, так выходило и исторически, буквально соседствовали друг с другом на одной площади. Мало кто замечает, что Свято-Духов кафедральный собор, который ежегодно собирает тысячи православных, расположен фактически рядом с католическим собором Девы Марии. И неважно, к какой религии вы себя относите, эти оба храма всегда с радостью принимают гостей.







Молитва объединяет всех

И так фактически в каждом райцентре. Люди возводили церкви и костелы, мечети и синагоги вокруг главных площадей, чтобы воссоединяться молитвой. Откидывая негатив, с любовью к миру и добрыми мыслями для каждого человека. Даже когда страны охватывали войны, жесткие противоречия или безжалостные катаклизмы, именно молитвы здесь, в храмах, объединяли всех. И эти самые простые истины: уважать, любить и оберегать прописаны заглавными буквами в каждой из религий.

Беларусь - амбассадор толерантного мира

Белорусы всегда были амбассадорами толерантного мира. Это та нация, где ряд почитаемых икон чудотворен для каждого человека. В том же Свято-Духовом кафедральном соборе - Минская икона Божьей матери. Минская икона Божьей Матери. Одну из, пожалуй, главных святынь в истории страны спасали на протяжении шести столетий. Или "свежий" образ, который только в этом году пополнил иконографическую коллекцию Беларуси. Святая Варвара. Особенно почитаема и католиками, и православными. В этом году драгоценный образ мастера Николая Кузьмича совершил свой религиозный ход, объединив сотни верующих по всей стране. Опять же, никто не делил на своих и чужих. Людей сплотила пандемия, и чтобы еще сильнее поверить в чудо, отбросив обиды и злость, люди смогли вместе помолиться о здоровье всей страны.

Государство делает все, чтобы поддерживать межконфессиональный мир и согласие в обществе

И наше суверенное государство сегодня делает все, чтобы выступить координатором между конфессиями. Без вмешательства, навязывания и вреда поддерживать межконфессиональный мир и согласие в нашем обществе. Ведь это ценно: быть одним из немногих в мире государств, где сразу 26 конфессий так ювелирно сплетают свои традиции. Даже в правовом поле. Сразу несколько статей в Конституции. Религиозные организации полноценно действуют и развиваются, а гражданам гарантируются их конституционные права на свободу совести и вероисповедания. При этом не забываем о важном пункте статьи 16. Любая деятельность, которая направлена против суверенитета Беларуси, вредит нравственности и простым ценностям, запрещается. То есть, то, что во вред, не входит в рамки тех самых простых истин, которые об уважении и любви к ближнему.







Обращение к белорусам в канун Рождества

Буквально накануне представители четырех конфессий - католики, православные, мусульмане и иудеи - подписали важное обращение к белорусам в канун Рождества Христова. Без каких-либо нравоучений и высокопарных слов. Скорее, напоминание каждому из нас. На чем строится мир на земле и наше с вами такое доброе завтра. Все проблемы - в голове. И все беды - от отношения к человеку.