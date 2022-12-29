Представители МИД с благотворительной акцией посетили дом для престарелых и инвалидов в Минске

У нас есть наметки, как развивать сотрудничество с администрацией, с подопечными, и мы хотели бы от имени Министерства иностранных дел пожелать им замечательного нового года, чтобы он был лучше ушедшего. Сегодняшняя акция третья, для нас она очень символичная, мы посвящаем ее ушедшему министру иностранных дел - Макею Владимиру Владимировичу, который стоял у ее истоков, задумывал ее и начинал. Мы надеемся, что такие маленькие акции без поиска публичности, без поиска позитива и хайпа будут всегда нормой для наших простых белорусов, будь то госслужащих, будь то обычных людей, школьников

Юрий Амбразевич, замминистра иностранных дел Беларуси