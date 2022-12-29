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Представители МИД с благотворительной акцией посетили дом для престарелых и инвалидов в Минске
Иногда лучший способ помочь кому-то - просто быть рядом. В рамках благотворительной акции представители МИД посетили минский Психоневрологический дом-интернат для пожилых людей и инвалидов № 2. Подопечным передали новогодние подарки.
В акции МИД также приняли участие представители дипмиссий Китая, Ливии, Сирии, ОАЭ, Армении, Венесуэлы, Турции и других стран. Всего участвовали 22 посольства, исполком СНГ и 5 почетных консулов.
У нас есть наметки, как развивать сотрудничество с администрацией, с подопечными, и мы хотели бы от имени Министерства иностранных дел пожелать им замечательного нового года, чтобы он был лучше ушедшего. Сегодняшняя акция третья, для нас она очень символичная, мы посвящаем ее ушедшему министру иностранных дел - Макею Владимиру Владимировичу, который стоял у ее истоков, задумывал ее и начинал. Мы надеемся, что такие маленькие акции без поиска публичности, без поиска позитива и хайпа будут всегда нормой для наших простых белорусов, будь то госслужащих, будь то обычных людей, школьников
Акция МИД является одним из элементов общереспубликанского благотворительного движения "Твори добро!". С целью продвижения социально ответственной позиции информация об инициативе распространяется в белорусских СМИ и на платформах Министерства в социальных сетях под единым хештегом - #Разам.
Фото:БелТА
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