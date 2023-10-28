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Представители Министерства спорта Беларуси и РЦОП по легкой атлетике присоединились к общегородскому субботнику

Сотрудников спортивной отрасли Беларуси объединяет участие в марафоне чистоты. Представители Министерства спорта, а также РЦОП по легкой атлетике собрались у комплекса на улице Калиновского в Минске. Здесь сейчас проходит масштабная реконструкция по инициативе Сергея Ковальчука. Так, министр спорта вместе со своим заместителем не только следят за ходом работ на объекте, но и сами участвуют в наведении порядка.

Также трудятся сотрудники Минспорта сегодня в РЦОП по воднолыжному спорту в Минском районе и на столичной улице Солнечной.

К марафону чистоты может подключиться каждый! Необходимый инвентарь выдают на местах проведения субботника.

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