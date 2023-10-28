Представители Министерства спорта Беларуси и РЦОП по легкой атлетике присоединились к общегородскому субботнику

Сотрудников спортивной отрасли Беларуси объединяет участие в марафоне чистоты. Представители Министерства спорта, а также РЦОП по легкой атлетике собрались у комплекса на улице Калиновского в Минске. Здесь сейчас проходит масштабная реконструкция по инициативе Сергея Ковальчука. Так, министр спорта вместе со своим заместителем не только следят за ходом работ на объекте, но и сами участвуют в наведении порядка.