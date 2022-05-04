Представители Министерства образования возложили цветы к подножию памятника героям войны

Памятное место очень значимо для всего нашего коллектива. Сложно представить воочию 1941 год. По свидетельствам наших работников и студентов, которые в то время учились, был массовый патриотический подъем. Все откликнулись пойти на фронт сражаться с врагом. Сегодня невозможно представить ни одного года без церемонии возложения цветов и уважения нашим ветеранам. Это уже стало неотъемлемой частью нашей жизни. Министр образования Андрей Иванец сказал, что с горечью и даже с возмущением смотрит на наших соседей, которые не просто допускают уничтожение памятников, но и полностью зачеркивают весь подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, благодаря которому мы сегодня живем под мирным небом, в суверенных независимых республиках. "Мы должны помнить, кому мы обязаны", - призвал министр.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ