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Представители Миноблисполкома навели порядок на месте гибели Героя Советского Союза Василия Чеботарева

Представители Миноблисполкома навели порядок на месте гибели Героя Советского Союза Василия Чеботарева
Представители Миноблисполкома навели порядок на месте гибели Героя Советского Союза Василия Чеботарева в Крупском районе. 26-летний лейтенант в годы Великой Отечественной погиб, мужественно отбивая переправу возле реки Бобр во время операции "Багратион". В мемориальном комплексе обновили укрепления окопов, крыши землянок, убрали листву. К монументу возложили цветы.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Есть такие памятные места, которые посещает большое количество людей, может быть, в силу их расположения. А есть и такие, где люди бывают не всегда. Но память не должна быть избирательной. И сегодня скромный вклад нашей небольшой команды в этот объект. Это для нас большая честь.

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