Представители Миноблисполкома навели порядок на месте гибели Героя Советского Союза Василия Чеботарева в Крупском районе. 26-летний лейтенант в годы Великой Отечественной погиб, мужественно отбивая переправу возле реки Бобр во время операции "Багратион". В мемориальном комплексе обновили укрепления окопов, крыши землянок, убрали листву. К монументу возложили цветы.



Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Есть такие памятные места, которые посещает большое количество людей, может быть, в силу их расположения. А есть и такие, где люди бывают не всегда. Но память не должна быть избирательной. И сегодня скромный вклад нашей небольшой команды в этот объект. Это для нас большая честь.