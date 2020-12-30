Представители Минской области получили государственные награды

Высокая оценка за самоотверженную работу! Государственные награды сегодня вручили представителям Минской области - руководителям районов, аграриям, медикам, учителям, людям рабочих профессий. Торжественная церемония прошла в Национальном художественном музее. Как отметил губернатор Минской области Александр Турчин, особая благодарность в этом году врачам за их преданность профессии и работу в непростых эпидемических условиях. Все участники церемонии получили медали "За трудовые заслуги", а также благодарности президента. Всего же сегодня высокие государственные награды из рук губернатора получили 22 представителя Минской области.

