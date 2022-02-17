Представители миссии СНГ посетили сегодня Гомельскую область

Это одна из тем, которые я обсуждал сегодня при посещении участков - это безбарьерная среда. Везде организована, где-то есть временные пандусы, где-то будут работать волонтеры. Посещение на дому - традиционно.

Алексей Неверов, председатель Гомельской областной комиссии по референдуму