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Представители миссии СНГ посетили сегодня Гомельскую область

На встрече со жлобинской районной комиссией делегаты обсудили готовность участков, соблюдение антиковидных мер и другие организационные вопросы. По итогам визита нареканий нет. Всего на территории района 68 участков для голосования, зарегистрировано более 400 наблюдателей. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.

Это одна из тем, которые я обсуждал сегодня при посещении участков - это безбарьерная среда. Везде организована, где-то есть временные пандусы, где-то будут работать волонтеры. Посещение на дому - традиционно.
Алексей Неверов, председатель Гомельской областной комиссии по референдуму



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Компетентные специалисты с большим опытом привлечены для проведения референдума. В ходе обсуждения мы еще раз убедились, что вся подготовительная работа осуществляется строго согласно действующему законодательству, и электорат получает максимально необходимую информацию своевременно.
Халмурат Рашидов, наблюдатель от миссии СНГ

Особое внимание наблюдатели уделили вопросу безопасности членов участковых комиссий и избирателей. На всех пунктах для голосования будут дежурить правоохранители.

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