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Представители Молодежного парламента озвучили свое видение программы будущей партии "Белая Русь"
Свежий взгляд на актуальные вопросы. Представители Молодежного парламента Беларуси озвучили свое видение программы будущей политической партии. Продолжается активное общественное обсуждение проектного документа. Каждый желающий может внести свой вклад в формирование контуров последующей деятельности структуры. Учредителям Белорусской политической партии "Белая Русь" уже поступило более 100 предложений.
Наше внимание обратили на необходимость более детально прописать международное сотрудничество партии. Часть вопросов касается социальной сферы и деятельности партии в этом направлении - это то, что у нас заложено в раздел "благополучие граждан".
Представляя комиссию по вопросам агропромышленного комплекса Молодежного парламента, хочется обратить внимание на молодежь, проживающую в сельской местности, по улучшению их жилищных, социально-бытовых условий и, конечно, культурного отдыха.
Молодые парламентарии представляют разные регионы страны, и каждый из них готов отстаивать интересы своего региона, поднимая важные и актуальные вопросы. Социальная справедливость и равные возможности для всех белорусов становятся основой новой политической партии. Учредители планируют представлять интересы всех слоев белорусского общества.
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