Представители Молодежного парламента озвучили свое видение программы будущей партии "Белая Русь"

Наше внимание обратили на необходимость более детально прописать международное сотрудничество партии. Часть вопросов касается социальной сферы и деятельности партии в этом направлении - это то, что у нас заложено в раздел "благополучие граждан".

Олег Романов, председатель оргкомитета по созданию Белорусской политической партии "Белая Русь"