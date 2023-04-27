Представители МВД Беларуси посетили Министерство общественной безопасности в Ханое

У нас есть и наработан очень большой опыт в обеспечении охраны общественного порядка, в пресечении массовых беспорядков. Техника, которая изготавливается на наших заводах, моих коллег заинтересовала. Поэтому мы пригласили делегацию мобильной полиции Вьетнама для того, чтобы изучить их способ. Мы подписали и договорились, чтобы сотрудники полиции приехали и изучили опыт и возможности обучения уже сотрудников, в том числе инструкторов, у нас в Республике Беларусь.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

