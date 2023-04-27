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Представители МВД Беларуси посетили Министерство общественной безопасности в Ханое

Борьба с транснациональной преступностью, экстремизмом, преступлениями в IТ-сфере, нелегальной миграцией. Делегация белорусской милиции - с визитом во Вьетнаме. Представители МВД Беларуси посетили Министерство общественной безопасности в Ханое. Среди спектра тем особое внимание вопросам оснащения вьетнамских правоохранителей специальной техникой и экипировкой по образцу нашей милиции, возможности обучения в заведениях и подразделениях профильного ведомства и организации кинологической службы. В рамках визита состоялась встреча министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня. Стороны высказали заинтересованность в расширении экономического сотрудничества и углублении взаимодействия в правоохранительной сфере.

У нас есть и наработан очень большой опыт в обеспечении охраны общественного порядка, в пресечении массовых беспорядков. Техника, которая изготавливается на наших заводах, моих коллег заинтересовала. Поэтому мы пригласили делегацию мобильной полиции Вьетнама для того, чтобы изучить их способ. Мы подписали и договорились, чтобы сотрудники полиции приехали и изучили опыт и возможности обучения уже сотрудников, в том числе инструкторов, у нас в Республике Беларусь.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Подписаны Программа сотрудничества МВД Беларуси и Министерства общественной безопасности Вьетнама, а также Меморандум о взаимопонимании между Управлением общественной безопасности города Ханоя и милиции Минска.

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