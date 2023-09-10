Представители МВД приняли участие в Минском полумарафоне

Одним из запоминающихся событий на старте Минского полумарафона стал флешмоб от представителей МВД Беларуси. В 2022 году бегущие милиционеры в красной и зеленой форме сформировали государственный флаг и в таком порядке устремились на дистанцию. А в этот раз развернули большое полотнище МВД, которое стало их знаменем на дистанции. Среди участников десятикилометрового забега был и первый замминистра Юрий Назаренко.