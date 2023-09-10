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Представители МВД приняли участие в Минском полумарафоне

Одним из запоминающихся событий на старте Минского полумарафона стал флешмоб от представителей МВД Беларуси. В 2022 году бегущие милиционеры в красной и зеленой форме сформировали государственный флаг и в таком порядке устремились на дистанцию. А в этот раз развернули большое полотнище МВД, которое стало их знаменем на дистанции. Среди участников десятикилометрового забега был и первый замминистра Юрий Назаренко.

Спортсмены из МВД не остались без поддержки. И в зоне старта, и по ходу дистанции их громко приветствовали болельщики в погонах, призывая не сдаваться и стремиться к цели.

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