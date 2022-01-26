3.73 BYN
Представители Национального центра защиты персональных данных провели пресс-конференцию
Организация защиты персональных данных в стране, а также организация образовательного процесса по данному направлению - эти две основные задачи стоят сегодня перед Национальным центром защиты персональных данных. Он был создан два с половиной месяца назад.
В преддверии Международного дня защиты персональных данных представители центра провели пресс-конференцию, где рассказали о том, как будет обеспечено исполнение соответствующего закона в Беларуси, напомним, принят он был в мае прошлого года.
Международный день защиты персональных данных отмечают 28 января
Эту дату еще в 2006-м объявил Совет Европы, и 28 января была открыта для подписания Конвенция о защите персональных данных, известная как "Конвенция 108". Этот единственный международный договор в данной области обновляется, чтобы соответствовать требованиям времени.
