Представители Национального центра защиты персональных данных провели пресс-конференцию

Организация защиты персональных данных в стране, а также организация образовательного процесса по данному направлению - эти две основные задачи стоят сегодня перед Национальным центром защиты персональных данных. Он был создан два с половиной месяца назад.



В преддверии Международного дня защиты персональных данных представители центра провели пресс-конференцию, где рассказали о том, как будет обеспечено исполнение соответствующего закона в Беларуси, напомним, принят он был в мае прошлого года.

