Представители обеих палат парламента Беларуси в проекте "Вопрос номер один"

Ответственность за призывы к санкциям, приостановление Беларусью соглашения о реадмиссии, миграционный кризис у наших границ и борьба с экстремизмом по всем фронтам. Самые горячие темы обсуждаем в проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один". На этот раз в программе сразу два гостя, ведь главными ньюсмейкерами последних дней стали депутаты и сенаторы Национального собрания Беларуси. Представители обеих палат парламента - в нашем эфире 9 октября в 19.15.