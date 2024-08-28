Представители организации "Белая Русь" посетили социальный педагогический центр с приютом в рамках акции "Соберем портфель вместе"

Понятно, что родительскую любовь никто не может заменить, но, тем не менее, это внимание нужно подарить детям, чтобы они поняли - они не брошены, не отвергнуты. Они всего лишь попали в трудные условия. Им нужно подарить частичку тепла своего для того, чтобы они поняли - они нужны нам, обществу, они нужны государству. Потому что это будущее нашей страны.

Игорь Пашков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси