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Представители организации "Белая Русь" посетили социальный педагогический центр с приютом в рамках акции "Соберем портфель вместе"
Благотворительная акция "Соберем портфель вместе" продолжается по всей стране. Представители организации "Белая Русь" и депутатского корпуса посетили социальный педагогический центр с приютом, воспитанников которого в силу разных обстоятельств изъяли из семей. В преддверии нового учебного года юным подопечным вручили подарки.
Понятно, что родительскую любовь никто не может заменить, но, тем не менее, это внимание нужно подарить детям, чтобы они поняли - они не брошены, не отвергнуты. Они всего лишь попали в трудные условия. Им нужно подарить частичку тепла своего для того, чтобы они поняли - они нужны нам, обществу, они нужны государству. Потому что это будущее нашей страны.
В благотворительной акции может принять участие каждый. Сбор канцелярских принадлежностей организован в торговых центрах, универмагах и магазинах. Перечень необходимых вещей размещен на сайте Минской городской организации Белорусского союза женщин.
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