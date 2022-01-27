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Представители проекта "Аллея российской славы" передали Музею Великой Отечественной войны бюсты Героев Советского Союза

Сберечь единство и сохранить общую память. Бюсты Героев Советского Союза Зинаиды Портновой и Василия Маргелова переданы в Музей Великой Отечественной войны представителями проекта "Аллея российской славы". Торжественная церемония прошла при поддержке Фонда Алексея Талая. Подвиги и заслуги юных героев войны тесно связаны с белоруской землей и историей, но их имена известны всему советскому народу. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, а также правнуки белорусских разведчиков-героев Марата Казея и Елены Мазаник.

На торжественной встрече дань памяти отдали и жертвам Холокоста. Сегодня 78-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Год исторической памяти объединяет верностью традициям, примерами отваги и милосердия.

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