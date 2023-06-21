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Представители промышленного блока Беларуси возложили цветы к подножию обелиска на Военном кладбище

Отдать дань памяти тем, кто погибал за наше будущее, сегодня на Военное кладбище в белорусской столице пришли представители промышленного блока страны. Они возложили цветы к подножию обелиска. По словам первого замминистра профильного ведомства, память о событиях Великой Отечественной войны важно передавать новым поколениям.

Ситуация в мире накалена до предела, и допустить повторения этой трагедии нельзя.

Посещение мемориалов накануне 22 июня и в этот день белорусы воспринимают как долг. Памятные мероприятия проходят по всей стране.

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