Представители ПВТ и Федерация профсоюзов обсудили, какие изменения ожидают рынок труда

Какие изменения ожидают рынок труда в ближайшее время и какие профессии будут востребованы - обсудили на неделе представители Парка высоких технологий и Федерация профсоюзов с участием швейцарских коллег. Если верить исследованиям, то через 13 лет из-за роботизации в США может исчезнуть более половины рабочих мест. Для Китая это доля составит почти 80%. Эксперты говорят: нужно переобучать сотрудников. Предлагают заранее спрогнозировать потребности рынка, найти недостатки в знаниях и навыках и автоматизировать производство, чтобы ускорить процессы без ущерба качеству и занятости людей.



