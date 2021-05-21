Представители рабочих династий области встретились в Несвиже

Навыки и мастерство от поколения к поколению в резиденции Радзивиллов. 13 рабочих династий из всей Минской области встретились сегодня в Несвижском замке. Это 65 человек из разных сфер: здравоохранения и промышленности, сельского хозяйства и образования. Общий стаж работы некоторых достигает 150, 200 и даже 850 лет! Преданность любимому делу, а также профессиональные заслуги оценил и губернатор области Александр Турчин. Символично, что такая встреча поколений состоялась в Год народного единства.