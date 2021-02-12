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Представители разных сфер общаются на площадке Всебелорусского народного собрания

Кроме обсуждения судьбоносных решений для страны, площадка Всебелорусского народного собрания стала возможностью для общения представителей разных сфер занятости из всех регионов страны. Участники ВНС делятся - такой формат позволяет напрямую обсудить вопросы и проблемы в конкретных отраслях. Что волнует людей в разных уголках Беларуси - мы узнали из первых уст.

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