3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Представители региональных СМИ подарили сказку воспитанникам Городейской вспомогательной школы-интерната и детского социального приюта
Новогодний марафон добра путешествует и по Минской области. Акцию "Наши дети" подхватывают не только официальные представители и общественные организации, взрослыми волшебниками становятся простые белорусы. Так, сказку воспитанникам Городейской вспомогательной школы-интерната и детского социального приюта подарили журналисты районной газеты "Несвижские новости". Они подготовили интерактивное театрализованное шоу. Перевоплотились в сказочных героев и вместе с малышами играли в пантомимы, провели танцевальный флешмоб и закружились в зимнем хороводе.
Уютное камерное мероприятие продолжилось творческим мастер-классом. Гости вместе с воспитанниками создавали сувениры: раскрасили значки с символом наступающего года. Для каждого ребенка подготовили сладкий подарок, а в приют передали игрушки, канцелярские товары.
К доброй эстафете присоединились все региональные СМИ. Сотрудники газет и местного телевидения праздник привезут в школы-интернаты, дома семейного типа и многодетные семьи. Инициативу поддержали и жители Минской области.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов