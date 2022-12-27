Представители региональных СМИ подарили сказку воспитанникам Городейской вспомогательной школы-интерната и детского социального приюта

Новогодний марафон добра путешествует и по Минской области. Акцию "Наши дети" подхватывают не только официальные представители и общественные организации, взрослыми волшебниками становятся простые белорусы. Так, сказку воспитанникам Городейской вспомогательной школы-интерната и детского социального приюта подарили журналисты районной газеты "Несвижские новости". Они подготовили интерактивное театрализованное шоу. Перевоплотились в сказочных героев и вместе с малышами играли в пантомимы, провели танцевальный флешмоб и закружились в зимнем хороводе.