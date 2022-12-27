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Представители региональных СМИ подарили сказку воспитанникам Городейской вспомогательной школы-интерната и детского социального приюта

Новогодний марафон добра путешествует и по Минской области. Акцию "Наши дети" подхватывают не только официальные представители и общественные организации, взрослыми волшебниками становятся простые белорусы. Так, сказку воспитанникам Городейской вспомогательной школы-интерната и детского социального приюта подарили журналисты районной газеты "Несвижские новости". Они подготовили интерактивное театрализованное шоу. Перевоплотились в сказочных героев и вместе с малышами играли в пантомимы, провели танцевальный флешмоб и закружились в зимнем хороводе.

Уютное камерное мероприятие продолжилось творческим мастер-классом. Гости вместе с воспитанниками создавали сувениры: раскрасили значки с символом наступающего года. Для каждого ребенка подготовили сладкий подарок, а в приют передали игрушки, канцелярские товары.

К доброй эстафете присоединились все региональные СМИ. Сотрудники газет и местного телевидения праздник привезут в школы-интернаты, дома семейного типа и многодетные семьи. Инициативу поддержали и жители Минской области.

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