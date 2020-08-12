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Представители штаба В.Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси

Сегодня установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси. А также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка.

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