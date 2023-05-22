Представители СМИ получили награды от МЧС

Как оперативно собрать видеоматериал на месте чрезвычайной ситуации и доступно донести информацию читателю или зрителю? Практический семинар с представителями СМИ прошел в Минском областном управлении МЧС. Приглашенные спикеры поделились профессиональным опытом создания медиаконтента и "лайфхаками" с работниками секторов пропаганды, которые работают в районных отделах по чрезвычайным ситуациям. Практическая часть семинара с показательными учениями прошла на спасательной станции "Заславль-1".