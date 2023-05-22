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Представители СМИ получили награды от МЧС
Как оперативно собрать видеоматериал на месте чрезвычайной ситуации и доступно донести информацию читателю или зрителю? Практический семинар с представителями СМИ прошел в Минском областном управлении МЧС. Приглашенные спикеры поделились профессиональным опытом создания медиаконтента и "лайфхаками" с работниками секторов пропаганды, которые работают в районных отделах по чрезвычайным ситуациям. Практическая часть семинара с показательными учениями прошла на спасательной станции "Заславль-1".
Награды представителям СМИ
За активное взаимодействие, совместную плодотворную работу и оперативное информирование населения о чрезвычайных ситуациях Минское областное управление МЧС наградило представителей СМИ. Среди них и наша коллега, шеф-редактор "Новостей Минска и региона", Оксана Шидловская. Ей вручили памятный нагрудный знак органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям "165 лет пожарной службе".
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