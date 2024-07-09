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Представители СМИ стран - участниц ШОС посетили Образовательный центр безопасности МЧС

Представители СМИ стран - участниц ШОС посетили Образовательный центр безопасности МЧС - подобными структурами могут гордиться немногие страны мира.

Нам показывают, как в Беларуси обучают людей безопасной жизнедеятельности, это очень хорошая идея, потому что лучшие попробовать это в виртуальной реальности, чем попасть в аварию.
Екатерина Токомбаева, корреспондент телеканала "ТВ-15" (Кыргызстан)
Для нас главная цель увидеть степень сотрудничества между Беларусью и Китаем. Я вижу, что вы сотрудничаем в разных сферах. Беларусь играет большую роль для Китая в Великом шелковом пути. Это связь между Востоком и Западом.
Сунь Вэйцзянь, корреспондент телеканала Phoenix Television (Китай)

Обо всем увиденном в Беларуси представители СМИ расскажут скоро в своих публикациях. Пресс-тур организован МИД и Министерством информации.

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