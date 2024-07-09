Представители СМИ стран - участниц ШОС посетили Образовательный центр безопасности МЧС

Для нас главная цель увидеть степень сотрудничества между Беларусью и Китаем. Я вижу, что вы сотрудничаем в разных сферах. Беларусь играет большую роль для Китая в Великом шелковом пути. Это связь между Востоком и Западом.

Сунь Вэйцзянь, корреспондент телеканала Phoenix Television (Китай)