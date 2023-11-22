Представители стран ОДКБ накануне саммита в Минске обсуждают военно-политическую обстановку в регионе

Одной из тем совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран государств - участниковОДКБстала военно-политическая обстановка в регионе, сообщает БЕЛТА.

Переговоры делегаций проходят накануне саммита ОДКБ, который проведут в белорусской столице 23 ноября. В повестке совместного заседания - военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности и работа организации в межсессионный период, приоритетные направления деятельности в период предстоящего председательства в ОДКБ Казахстана.

Как сообщалось, 23 ноября в Минске под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.



20 ноября Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Глава государства констатировал наличие непростого периода на постсоветском пространстве. Прежде всего этот период характеризуется некоторыми конфликтными ситуациями на этом пространстве, в том числе в зоне ответственности организации.