Представители турецкого телеканала приезжали в ТЛЦ "Брузги" пообщаться с беженцами

На белорусско-польской границе все еще остаются беженцы, которые несмотря ни на что ждут, когда же Варшава откроет им гуманитарный коридор в Европу. Хотя их призрачные надежды тают с каждым днем. Поддерживают беженцев и помогают им держаться белорусы: в логистическом центре плюс 17, тогда как на улице декабрьский мороз. Беженцы обеспечены круглосуточной медицинской помощью, едой, есть автолавка, работают волонтеры. 7 декабря в центр приезжали представители турецкого телеканала - они имели возможность пообщаться с беженцами.

Рассказывает Илья Цветков. В транспортно-логистическом центре продолжают работать все службы, которые обеспечивают нормальные условия и быт для беженцев. Поступает гуманитарная помощь, еда, одежда, медицинская помощь - все оказывает белорусская сторона.

Постоянно на границе дежурят и волонтеры. В основном они помогают наладить коммуникацию. Переводчики - студенты гродненского университета. Ульяна Чечет говорит, что сначала ехать сюда было тревожно, но потом желание помогать людям победило волнение. Девушка работает здесь больше трех недель.

Всего ежедневно в ТЛЦ работают шесть начинающих переводчиков. Все они приехали сюда, чтобы помочь беженцам. Этим же занимаются и волонтеры социальных служб.













Ежедневно из системы социальной защиты работают волонтеры наших учреждений: из территориальных центров соцобслуживания населения, управления по труду Гродненского региона. Кроме того, мы кинули клич по учреждениям, госорганам нашей системы о сборе добровольных пожертвований в пользу находящихся здесь людей. Ольга Седельник, зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома

Сегодня в логистический центр приехала съемочная группа турецкого телеканала ТРТ. Журналистам провели экскурсию по центру, они смогли подойти и к самой границе. Беженцы поделились с ними своими мыслями.