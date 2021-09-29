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Представители творческой интеллигенции скорбят о погибшем офицере КГБ
Гибель офицера потрясла и представителей творческой интеллигенции. Многим из них боль потери приходилось играть на сцене, переживать же подобное в жизни - испытание для каждого. Сегодня они говорили о главном. Мы не должны допустить повторения подобных трагедий. В наших силах остановить фейки, которые порочат честь тех, кто оберегает нашу жизнь и спокойствие (видео).
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