Представители властей города Минска о Послании Президента, которое состоится уже завтра

Всегда хочется от Президента слышать правду, и, самое главное, быть уверенным в будущем своей страны, своей семьи и своего народа. Я уверен, завтра мы все это услышим от главы государства, Послание всегда было интересно простым людям, потому что завтра то, что обозначит наш Президент, так, собственно, и жить будем, и будем строить свою политику, будем развиваться. Конечно же, уверен, что завтра пройдет теплая встреча, на которой поднимется много актуальных и нужных вопросов.

Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов