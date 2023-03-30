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Представители властей города Минска о Послании Президента, которое состоится уже завтра
Послание Президента - это еще и важный маркер для аналитиков и экспертов. Сохранение исторической памяти, культурного наследия нашего государства для будущих поколений. Эти темы сегодня особенно злободневны с учетом происходящего вокруг нашей страны.
Глава государства всегда акцентирует внимание на более злободневных вопросах, которые стоят перед нашим государством и, конечно же, будут даны исчерпывающие ответы на вопросы, как дальше развиваться нашей стране, куда мы будем двигаться, какие социальные вопросы надо в первую очередь решать, как решать вопросы работы с населением, это всегда очень важно, и, я думаю, завтра мы услышим концептуальные подходы к развитию самых различных отраслей нашей страны.
Всегда хочется от Президента слышать правду, и, самое главное, быть уверенным в будущем своей страны, своей семьи и своего народа. Я уверен, завтра мы все это услышим от главы государства, Послание всегда было интересно простым людям, потому что завтра то, что обозначит наш Президент, так, собственно, и жить будем, и будем строить свою политику, будем развиваться. Конечно же, уверен, что завтра пройдет теплая встреча, на которой поднимется много актуальных и нужных вопросов.
Я полагаю, что глава государства остановится на внутренних вопросах, которые нам надо решать: во-первых, импортозамещение, создание предпосылок и динамически развивающихся территорий, выполнение тех задач, которые были поставлены на VI Всебелорусском собрании, в том числе равномерное развитие регионов.
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