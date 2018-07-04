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Представители власти готовы выслушать граждан во время прямых телефонных линий
При помощи телефонного звонка решить актуальные вопросы. Представители власти готовы выслушать граждан во время прямых телефонных линий. Пройдут они и эту субботу в Минском городском и областном исполнительных комитетах.
В столице с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.
В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.
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