При помощи телефонного звонка решить актуальные вопросы. Представители власти готовы выслушать граждан во время прямых телефонных линий. Пройдут они и эту субботу в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.