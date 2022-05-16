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Представители власти на встрече с бизнес-союзами в Минске говорили о минимизации последствий санкций для экономики

Минимизировать последствия санкций для бизнеса - главная тема на заседании профильного общественно-консультативного совета при Минэкономики Минимизировать последствия санкций для бизнеса. Об этом в Минске говорили предприниматели и представители власти на заседании профильного общественно-консультативного совета при Минэкономики. На уровне правительств уже принят ряд мер поддержки, но пакет будет пополняться. Государство ждет от частного сектора конструктивных предложений. Все они будут рассмотрены в ближайшее время в диалоге бизнеса и власти.

Встречи представителей власти с бизнес-союзами продолжатся на регулярной основе, чтобы оперативно реагировать на новые вызовы.


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