Представители власти на встрече с бизнес-союзами в Минске говорили о минимизации последствий санкций для экономики

Минимизировать последствия санкций для бизнеса - главная тема на заседании профильного общественно-консультативного совета при Минэкономики Минимизировать последствия санкций для бизнеса. Об этом в Минске говорили предприниматели и представители власти на заседании профильного общественно-консультативного совета при Минэкономики. На уровне правительств уже принят ряд мер поддержки, но пакет будет пополняться. Государство ждет от частного сектора конструктивных предложений. Все они будут рассмотрены в ближайшее время в диалоге бизнеса и власти.