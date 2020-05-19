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Представители власти продолжают помогать гражданам в решении проблемных вопросов
Завтра на вопросы граждан ответит председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. 26 мая прямая линия у председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктора Лисковича. 27 мая звонки будет принимать председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Прямая телефонная линию будет работать с 10 до часа дня.
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