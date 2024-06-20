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Представители военных ведомств СНГ в Минске обсудили вопросы инженерного обеспечения

Представители военных ведомств СНГ в Минске обсудили вопросы инженерного обеспечения

В Центральном Доме офицеров в Минске состоялось заседание координационного комитета начальников инженерных войск Вооруженных Сил государств - участников Содружества Независимых Государств, передает БЕЛТА

Участники заседания обсудили актуальные вопросы инженерного обеспечения, в том числе гуманитарного разминирования местности совместным подразделением разминирования.

Фото: "Ваяр"

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