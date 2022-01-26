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Представительница Беларуси стала "Королевой студенчества Союзного государства - 2021"
Представительница Беларуси стала "Королевой студенчества Союзного государства". Престижный титул завоевала 20-летняя студентка Витебского государственного технологического университета Виктория Воробьева. Девушка учится на 4-м курсе, осваивает товароведение и экспертизу непродовольственных товаров. К слову, в этом году проект объединил 12 победительниц национальных этапов конкурса Беларуси и России. Нашу страну представляли 4 участницы. Финалистки сразились в ораторском, интеллектуальном, творческом конкурсах, дефиле в свадебных платьях, национальных костюмах и вечерних нарядах.
Конкурс проводится молодежными союзами Беларуси и России. В этом году финал юбилейного, 30-го, российско-белорусского проекта красоты и творчества прошел в Ставрополе под знаком дружбы и взаимной поддержки.
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