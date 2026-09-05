Представительницы Витебской области побывали с экскурсией во Дворце Независимости

Продолжается экскурсионный женский марафон в символ белорусской государственности - Дворец Независимости. В этот раз его гостями стали 120 представительниц Витебщины. Этот регион всегда привлекает особое внимание у главы государства, и поэтому этот визит точно долгожданный.

Марина Новицкая, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин: "Это уникальная возможность, и женщины северного региона с трепетом ждали этой встречи. И сегодня представительницы различных профессий, сфер деятельности, различных возрастов приехали для того, чтобы напитаться атмосферой Дворца Независимости, потому что одно дело видеть по телевидению, видеть на фотографиях, а когда ты переступаешь порог Дворца, ты понимаешь, что ты попадаешь в некий храм. Я наблюдаю за нашими женщинами и просто восхищаюсь тем, с каким трепетом они смотрят, рассматривают, обмениваются мнениями, фотографируются. И я уверена, что они благодарны за то, что они здесь и сейчас, благодарны за то, что мы живем в мирной, процветающей Республике Беларусь. А все благодаря нашему главе государства. И я думаю, сегодня мы не раз скажем слова благодарности".

Портрет женщины Витебщины очень насыщенный и разнообразный. Представительницы региона практически все заняты в реальном секторе экономики либо в социальных сферах - образовании, здравоохранении. Но их всех интересуют вопросы дружбы, семьи, любви, традиционных ценностей.

Во Дворце Независимости на панно в виде контура страны постепенно появляются фотографии белорусок из разных областей, побывавших на экскурсии в символе белорусской государственности. Хочется надеяться, что панно займет достойное место среди раритетов, хранящихся в залах Дворца.