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Представительницы Белорусского союза женщин провели теплые встречи с детьми в Борисовском районе
Представительницы Белорусского союза женщин провели теплые встречи с воспитанниками детского приюта и Мстижского учебно-педагогического комплекса в Борисовском районе. Говорили о важности семейного чтения, что особенно актуально накануне начала учебного года. В рамках акции "Соберем портфель вместе", посвященной Дню знаний, активистки вручили воспитанникам социального приюта подарки: мягкие кресла и комплекты письменных принадлежностей. А учительская библиотека пополнилась новыми учебными пособиями. Юные таланты отблагодарили гостей концертом.
Пять лет назад Белорусский союз женщин инициировал акцию "Соберем портфель вместе". Неравнодушные люди, организации и предприятия ежегодно помогают собирать школьные принадлежности, книги, канцтовары. В первую очередь помощь направляется в многодетные семьи, а также детям, которые остались без опеки родителей.
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