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Представительницы БСЖ посетили с подарками родильный дом РНПЦ "Мать и дитя"
Марафон поздравлений ко Дню матери. Представительницы Белорусского союза женщин сегодня посетили с подарками родильный дом Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя". Накануне праздника поздравления принимали молодые мамы.
Поблагодарить за работу врачей и медицинских сестер центра "Мать и дитя" особенно важно накануне Дня матери. Ежедневно медики помогают младенцам появиться на свет.