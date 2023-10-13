Представительницы БСЖ посетили с подарками родильный дом РНПЦ "Мать и дитя"

Марафон поздравлений ко Дню матери. Представительницы Белорусского союза женщин сегодня посетили с подарками родильный дом Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя". Накануне праздника поздравления принимали молодые мамы.

Поблагодарить за работу врачей и медицинских сестер центра "Мать и дитя" особенно важно накануне Дня матери. Ежедневно медики помогают младенцам появиться на свет.