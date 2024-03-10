Представительницы БСЖ посетили снайперский турнир среди воспитанниц военно-патриотических клубов внутренних войск

Пару лет назад внутренние войска стали примером в организации военно-патриотического воспитания. Детский клуб "Рысь" был пионером, а сегодня только в Минском гарнизоне 4 больших клуба, в которых нет отбоя от желающих. "Рысь", "Гранит", "Отвага", "Доблесть" - у ребят есть своя форма и узнаваемые шевроны. Для многих это и путевка в дальнейшую жизнь, ведь выпускники имеют преимущества при поступлении в военные вузы. Всего по стране только во внутренних войсках в 18-ти клубах занято более 450 девчат.



К турниру присоединилась и команда Белорусского союза женщин. Здесь главное было участие и общение с воспитанницами клубов. Гости изучили автомат Калашникова, испытали себя на меткость. Понятно, приехали не с пустыми руками. Никто не ушел без подарка. Так, активистки подготовили майки с символикой БСЖ.