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Представительницы БСЖ посетили снайперский турнир среди воспитанниц военно-патриотических клубов внутренних войск
В учебном центре "Воловщина" 10 марта прозвучали имена самых метких воспитанниц 4 военно-патриотических клубов внутренних войск. Здесь состоялся снайперский турнир, который организаторы посвятили 8 Марта и женщинам-снайперам, чьи меткие выстрелы помогли приблизить победу в Великой Отечественной войне.
За первенство боролись 60 смелых девчат разных возрастов, которые добились хороших результатов на занятиях в клубах. Девочки показали меткость, стремление к победе, сплоченность, командный дух и слаженную совместную работу. Стрельба из АК-74 производилась по мишени с 50 метров.
Военно-патриотические клубы набирают популярность в Беларуси
Пару лет назад внутренние войска стали примером в организации военно-патриотического воспитания. Детский клуб "Рысь" был пионером, а сегодня только в Минском гарнизоне 4 больших клуба, в которых нет отбоя от желающих. "Рысь", "Гранит", "Отвага", "Доблесть" - у ребят есть своя форма и узнаваемые шевроны. Для многих это и путевка в дальнейшую жизнь, ведь выпускники имеют преимущества при поступлении в военные вузы. Всего по стране только во внутренних войсках в 18-ти клубах занято более 450 девчат.
К турниру присоединилась и команда Белорусского союза женщин. Здесь главное было участие и общение с воспитанницами клубов. Гости изучили автомат Калашникова, испытали себя на меткость. Понятно, приехали не с пустыми руками. Никто не ушел без подарка. Так, активистки подготовили майки с символикой БСЖ.
От женщин Первомайского района столицы, где, кстати, территориально размещается клуб-пионер "Рысь", юные снайперы получили сертификат на поход в музыкальный театр.
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