Представлен новый официальный интернет-портал Президента Беларуси

Новый сайт Президента Беларуси сегодня появился в интернет-пространстве! По хорошо знакомому адресу president.gov.by - абсолютно новый контент. Ресурс стал живым и мультимедийным.





На главной странице собрана вся рабочая неделя Александра Лукашенко

Теперь все события под рукой! Кроме того, самые актуальные и важные темы, о которых стоит помнить, также на основной странице. Советуем заглянуть на вкладку "Президент без галстука". Как ясно из названия, там Александра Лукашенко можно увидеть в неформальной обстановке, например, за сбором урожая на приусадебном участке или во время занятий спортом. Что важно! В этом разделе собрали уникальные фотографии, которые ранее не публиковались: в солигорской шахте, или вот такое - Президент со всей своей большой семьей.

На сайте собрали и уникальные видео

Это большой президентский архив. Теперь в общем доступе кадры, начиная с 1999 года - раздел "фото для медиа". Кроме того, постоянно обновляться будет и раздел с фотографиями для СМИ, что удобно для наших коллег-журналистов. Хотя сайт и называется президентским, контент не только о Главе государства. Например, в разделе "Беларусь" - самая актуальная информация о разных сферах жизни нашей страны: от экономики и промышленности до культуры и спорта.

На отдельной странице собрали и самые яркие цитаты Президента

Нажав на кнопку "Письмо Президенту", можно отправить свое послание Александру Лукашенко!