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Представлен новый официальный интернет-портал Президента Беларуси
Новый сайт Президента Беларуси сегодня появился в интернет-пространстве! По хорошо знакомому адресу president.gov.by - абсолютно новый контент. Ресурс стал живым и мультимедийным.
На главной странице собрана вся рабочая неделя Александра Лукашенко
Теперь все события под рукой! Кроме того, самые актуальные и важные темы, о которых стоит помнить, также на основной странице. Советуем заглянуть на вкладку "Президент без галстука". Как ясно из названия, там Александра Лукашенко можно увидеть в неформальной обстановке, например, за сбором урожая на приусадебном участке или во время занятий спортом. Что важно! В этом разделе собрали уникальные фотографии, которые ранее не публиковались: в солигорской шахте, или вот такое - Президент со всей своей большой семьей.
На сайте собрали и уникальные видео
Это большой президентский архив. Теперь в общем доступе кадры, начиная с 1999 года - раздел "фото для медиа". Кроме того, постоянно обновляться будет и раздел с фотографиями для СМИ, что удобно для наших коллег-журналистов. Хотя сайт и называется президентским, контент не только о Главе государства. Например, в разделе "Беларусь" - самая актуальная информация о разных сферах жизни нашей страны: от экономики и промышленности до культуры и спорта.
На отдельной странице собрали и самые яркие цитаты Президента
Нажав на кнопку "Письмо Президенту", можно отправить свое послание Александру Лукашенко!
Стоит отметить, что постоянно на сайте будут обновляться не только новости о Президенте, что само собой разумеется, но и все разделы. Медиаресурс, по задумке разработчиков, будет живым и актуальным.
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