"Представлено множество материалов" - учащаяся о Едином информационно-образовательном ресурсе

Министерство образования Беларуси разработало Единый информационно-образовательный ресурс для педагогов и школьников.

На онлайн-платформе собраны учебные материалы по всем предметам для каждого класса: видеоуроки, интерактивные упражнения, динамические карты. Это своего рода цифровая школа, которая всегда под рукой.

Главная задача ресурса - поддержка учащихся. Это дополнение к учебному процессу, особенно если ученик отсутствовал на занятиях из-за болезни или участия в соревнованиях и конкурсах. Материалы для платформы создавали лучшие педагоги-практики со всей страны.

Анна Коженова, учащаяся гимназии № 39 Минска:

"Мне, как и всем одиннадцатиклассникам, очень важна подготовка к централизованному экзамену и тестированию. На сайте представлено множество материалов для качественной подготовки, в том числе доступные видеоуроки, в которых объясняются темы, которые могут вызвать трудности у будущих абитуриентов".

"Единый информационно-образовательный ресурс - это и методическая помощь педагогам. Каждый учитель может посмотреть опыт преподавания той или иной темы у своих коллег. Ресурс также может быть использован на курсах повышения квалификации учителей-предметников при обсуждении наиболее эффективных приемов и технологий преподавания. А также ресурс - это хорошее подспорье для молодых педагогов, которые только начинают постигать азы педагогического мастерства", - прокомментировала замначальника методического центра Академии образования Ольга Кастрицкая.