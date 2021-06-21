Модернизация сельскохозяйственных производств - залог развития села в целом. Предстоящие 5 лет будут наполнены преобразованиями в сфере АПК. Они коснутся не только технологий. Увеличения как результат объемов производства, получения еще большей прибыли от реализации сельхозпродукции. Как сделать этот процесс более интенсивным - такую задачу решают и в хозяйствах Могилевской области. Андрей Ястребов изучил, как работают инвестиции в сферу АПК.

Вот в таких комфортных условиях телята набирают необходимые 90 килограммов, переходят от молока на грубые корма. Не ясли, а колыбель будущих доходов. На примере молочно-товарного комплекса "Караси" агрохолдинга "Купаловское" Владимир Капустин рассказывает о главных преобразованиях в сельхозпредприятиях Могилевского региона.

Ставка на высокопродуктивную голштино-фризскую породу

Этот молочно-товарный комплекс "Караси" агрохолдинга "Купаловское" за время масштабной модернизации прирос еще одной фермой. Буренок теперь здесь под 2 тысячи. Ставка на высокопродуктивную галштино-фризскую породу. Молочную, кстати, самую популярную в мире. Для них здесь даже площадки трендовые для выгула.







Мы находимся на площадке, которая была построена в прошлом году на 300 голов. В планах здесь еще строительство подобного. В "Амкодоре" перспектива строительства в этом году. Созданы все условия для технологии выращивания молодняка. Сергей Дрозд, гендиректор агрохолдинга "Купаловский"

Содержание животных - одна из составляющих. Вторая - качественные корма с момента заготовки. Для косовицы в этом году благоприятная погода. А значит, за сохранность можно не беспокоиться.

Кстати, заготовка буквально в паре километров от фермы. На этом поле богатые на белок и сахар люцерна, клевер, тимофеевка. Укос многолетних трав в самом разгаре, поэтому и работа от зари от зари, рассказывает механизатор Евгений Рубаник.

Хороший запас кормов - это залог производства молока экстра-класса. Как итог - увеличение прибыли. На такие перспективы нацелены все хозяйства региона.

Сезон большого молока в "Купаловском". Только этот МТК за сутки производит до 12 тонн молока. Это почти 10 тысяч рублей в общую копилку хозяйства.

В "Купаловском" 9 подобных комплексов. Настоящие молочные реки. Неплохие показатели и в "Больших Славенях". За пару лет здесь удалось реконструировать фермы. Они стали светлыми и просторными. Смогли увеличить и поголовье бычков - до 80 тонн продукции теперь продают ежемесячно.











Интенсивное и экологичное сельское хозяйство, современная переработка в АПК позволили обеспечить продовольственную безопасность даже в непростое пандемийное время. Под 6 миллиардов долларов сегодня ежегодно получаем от продажи продовольствия. "Без села не может быть государства", - не раз говорил Президент. Все усилия в этой сфере были точно не зря.

Мы оказались на правильном пути. Мы две пятилетки, даже три, модернизировали наше сельское хозяйство. Спасли деревню, дали возможность трудиться там. Сегодня уже можно заниматься бизнесом на селе. И среди бывших крупных колхозов и совхозов много, сотни таких, которые работают неубыточно. Хотя там море вопросов, которые мы должны решать. Поэтому мы не закопали деньги в сельское хозяйство. Оно в прошлом году единственное почти на 6 % в плюс сработало. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Перспективы не менее амбициозные - переработка мясной продукции, производство комбикормов, реализация молока высшего качества. Все это позволит хозяйствам увеличить объемы производства и заработать.

