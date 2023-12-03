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Предстоящий единый день голосования обсудили на профсоюзном форуме в Минске

Безопасность национальную и электоральную с вопросами защиты избирательного процесса от внешнего вмешательства обсудили во время профсоюзного форума. Масштабная дискуссионная площадка собрала в Минске более 4 сотен человек. В преддверии электоральной кампании разъясняли новшества избирательного законодательства. Как подчеркивают эксперты, это важно обсуждать заранее, чтобы уже накануне выборов не было недопониманий и каждый четко знал свою задачу.

Участники профсоюзного форума также обсудили темы геноцида белорусского народа в годы войны, сохранения исторического прошлого Беларуси и почему сегодня так важно поднимать эти вопросы наряду с общественно-политическими процессами.

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