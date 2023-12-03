Предстоящий единый день голосования обсудили на профсоюзном форуме в Минске

Безопасность национальную и электоральную с вопросами защиты избирательного процесса от внешнего вмешательства обсудили во время профсоюзного форума. Масштабная дискуссионная площадка собрала в Минске более 4 сотен человек. В преддверии электоральной кампании разъясняли новшества избирательного законодательства. Как подчеркивают эксперты, это важно обсуждать заранее, чтобы уже накануне выборов не было недопониманий и каждый четко знал свою задачу.